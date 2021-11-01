Довідник компаній
CrimsonLogic
CrimsonLogic Зарплати

Діапазон зарплат CrimsonLogic коливається від $57,900 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $77,723 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CrimsonLogic. Останнє оновлення: 8/21/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $62.8K

Повнофункціональний інженер-програміст

Аналітик даних
$57.9K
Менеджер продукту
$77.7K

Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в CrimsonLogic, є Менеджер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $77,723. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в CrimsonLogic, становить $62,819.

