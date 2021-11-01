CrimsonLogic Зарплати

Діапазон зарплат CrimsonLogic коливається від $57,900 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $77,723 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CrimsonLogic . Останнє оновлення: 8/21/2025