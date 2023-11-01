Довідник компаній
Crimson Education
Crimson Education Зарплати

Діапазон зарплат Crimson Education коливається від $49,750 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $298,500 для Інвестиційний банкір на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Crimson Education. Останнє оновлення: 8/24/2025

$160K

Бізнес-аналітик
$54.8K
Розвиток бізнесу
$65.7K
Інвестиційний банкір
$299K

Консультант з менеджменту
$66.7K
Менеджер проекту
$49.8K
Технічний письменник
$73.2K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Crimson Education, є Інвестиційний банкір at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $298,500. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Crimson Education, становить $66,168.

