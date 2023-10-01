Довідник компаній
CRIF
CRIF Зарплати

Діапазон зарплат CRIF коливається від $5,886 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $47,773 для Науковець даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CRIF. Останнє оновлення: 8/21/2025

$160K

Розвиток бізнесу
$47.7K
Науковець даних
$47.8K
Менеджер продукту
$5.9K

Продажі
$46.4K
Інженер-програміст
$29.8K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в CRIF, є Науковець даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $47,773. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в CRIF, становить $46,388.

