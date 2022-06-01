Каталог компаній
Cricut
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Cricut Зарплати

Зарплата Cricut варіюється від $109,450 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $266,325 для Менеджер з науки про дані на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Cricut. Останнє оновлення: 9/3/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $150K
Аналітик даних
$109K
Менеджер з науки про дані
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Дата-сайентист
$118K
Маркетинг
$115K
Продукт-дизайнер
$141K
Продукт-менеджер
$190K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Cricut - це Менеджер з науки про дані at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $266,325. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cricut складає $141,290.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Cricut

Схожі компанії

  • The Home Depot
  • Best Buy
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Whirlpool
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси