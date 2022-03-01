Каталог компаній
Crexi
Crexi Зарплати

Зарплата Crexi варіюється від $100,500 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $1,283,908 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Crexi. Останнє оновлення: 9/3/2025

$160K

Аналітик даних
$118K
Продукт-дизайнер
$167K
Продукт-менеджер
$1.28M

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Продажі
$101K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$221K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Crexi - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $1,283,908. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Crexi складає $167,160.

Інші ресурси