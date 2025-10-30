Каталог компаній
Cresta
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Cresta Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у Cresta становить $250K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cresta. Останнє оновлення: 10/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Cresta
Software Engineer
Palo Alto, CA
Загалом за рік
$250K
Рівень
Senior
Базова зарплата
$250K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в Cresta?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Cresta Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Подати нову посаду

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Cresta in United States складає річну загальну компенсацію $450,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cresta для позиції Інженер-програміст in United States складає $210,000.

Інші ресурси