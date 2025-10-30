Каталог компаній
Cresta
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Рекрутер

  • Всі зарплати Рекрутер

Cresta Рекрутер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Рекрутер in Canada у Cresta становить CA$396K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cresta. Останнє оновлення: 10/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Загалом за рік
CA$396K
Рівень
L3
Базова зарплата
CA$146K
Stock (/yr)
CA$250K
Бонус
CA$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в Cresta?
Block logo
+CA$80.4K
Robinhood logo
+CA$123K
Stripe logo
+CA$27.7K
Datadog logo
+CA$48.5K
Verily logo
+CA$30.5K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Cresta Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Рекрутер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Рекрутер в Cresta in Canada складає річну загальну компенсацію CA$406,298. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cresta для позиції Рекрутер in Canada складає CA$395,824.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Cresta

Схожі компанії

  • Sure
  • Mozilla
  • Nylas
  • Collective Health
  • Zenefits
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси