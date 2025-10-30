Каталог компаній
Cresta
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Промпт-інженер

  • Всі зарплати Промпт-інженер

Cresta Промпт-інженер Зарплати

Середня загальна компенсація Промпт-інженер in United States у Cresta варіюється від $59.5K до $84.9K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cresta. Останнє оновлення: 10/30/2025

Середня загальна компенсація

$68.2K - $79.9K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$59.5K$68.2K$79.9K$84.9K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Промпт-інженер заявок в Cresta щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Cresta Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Промпт-інженер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Промпт-інженер в Cresta in United States складає річну загальну компенсацію $84,942. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cresta для позиції Промпт-інженер in United States складає $59,532.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Cresta

Схожі компанії

  • Sure
  • Mozilla
  • Nylas
  • Collective Health
  • Zenefits
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси