Continental
Continental Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in Hungary у Continental варіюється від HUF 15.17M за year для Software Engineer до HUF 19.75M за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Hungary становить HUF 16.75M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Continental. Останнє оновлення: 10/28/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Software Engineer
(Початковий рівень)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Block logo
+HUF 20.06M
Robinhood logo
+HUF 30.79M
Stripe logo
+HUF 6.92M
Datadog logo
+HUF 12.11M
Verily logo
+HUF 7.61M
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в Continental?

Включені посади

Інженер машинного навчання

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Continental in Hungary складає річну загальну компенсацію HUF 23,500,421. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Continental для позиції Інженер-програміст in Hungary складає HUF 16,750,059.

