Компенсація Інженер-програміст in Hungary у Continental варіюється від HUF 15.17M за year для Software Engineer до HUF 19.75M за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Hungary становить HUF 16.75M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Continental. Останнє оновлення: 10/28/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
