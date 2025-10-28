Каталог компаній
Continental
Continental Продакт-менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продакт-менеджер in Germany у Continental становить €78.1K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Continental. Останнє оновлення: 10/28/2025

Медіанний пакет
company icon
Continental
Product Manager
Hannover, NI, Germany
Загалом за рік
€78.1K
Рівень
E13
Базова зарплата
€76.8K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€1.3K
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
8 Роки
Які кар'єрні рівні в Continental?
Останні подання зарплат
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-менеджер в Continental in Germany складає річну загальну компенсацію €104,214. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Continental для позиції Продакт-менеджер in Germany складає €76,777.

