Composer Інженер-програміст Зарплати

Середня загальна компенсація Інженер-програміст in Canada у Composer варіюється від CA$202K до CA$276K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Composer. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$158K - $188K
Canada
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$146K$158K$188K$200K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Composer?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Composer in Canada складає річну загальну компенсацію CA$276,308. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Composer для позиції Інженер-програміст in Canada складає CA$201,825.

