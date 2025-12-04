Каталог компаній
Common Room
Середня загальна компенсація Успіх клієнтів in United States у Common Room варіюється від $122K до $177K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Common Room. Останнє оновлення: 12/4/2025

Середня загальна компенсація

$140K - $159K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$122K$140K$159K$177K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Common Room?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Успіх клієнтів в Common Room in United States складає річну загальну компенсацію $177,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Common Room для позиції Успіх клієнтів in United States складає $121,500.

