Каталог компаній
Comcast
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Технічний програмний менеджер

  • Всі зарплати Технічний програмний менеджер

  • Philadelphia Area

Comcast Технічний програмний менеджер Зарплати в Philadelphia Area

Медіанний пакет компенсації Технічний програмний менеджер in Philadelphia Area у Comcast становить $155K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Comcast. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Comcast
Technical Program Manager
Philadelphia, PA
Загалом за рік
$155K
Рівень
L5
Базова зарплата
$155K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
7 Роки
Років досвіду
15 Роки
Які кар'єрні рівні в Comcast?

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

15%

РІК 1

15%

РІК 2

15%

РІК 3

15%

РІК 4

40%

РІК 5

Тип Акцій
RSU + Options

У Comcast RSU + Options підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 15% передається у 1st-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 2nd-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 3rd-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 4th-РІК (15.00% щорічно)

  • 40% передається у 5th-РІК (40.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU + Options

У Comcast RSU + Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Технічний програмний менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Технічний програмний менеджер at Comcast in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $215,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Технічний програмний менеджер role in Philadelphia Area is $160,800.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Comcast

Схожі компанії

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси