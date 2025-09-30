Компенсація Менеджер з розробки програмного забезпечення in Greater Denver And Boulder Area у Comcast варіюється від $206K за year для L4 до $278K за year для L8. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Denver And Boulder Area становить $265K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Comcast. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L4
$206K
$153K
$34.7K
$17.9K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$248K
$183K
$37.5K
$27.5K
L7
$243K
$198K
$6K
$39.5K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
15%
РІК 1
15%
РІК 2
15%
РІК 3
15%
РІК 4
40%
РІК 5
У Comcast RSU + Options підлягають 5-річному графіку вестингу:
15% передається у 1st-РІК (15.00% щорічно)
15% передається у 2nd-РІК (15.00% щорічно)
15% передається у 3rd-РІК (15.00% щорічно)
15% передається у 4th-РІК (15.00% щорічно)
40% передається у 5th-РІК (40.00% щорічно)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Comcast RSU + Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)