Comcast
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater Los Angeles Area

Comcast Інженер-програміст Зарплати в Greater Los Angeles Area

Компенсація Інженер-програміст in Greater Los Angeles Area у Comcast становить $145K за year для Senior Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Los Angeles Area становить $200K.

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Engineer 1
I(Початковий рівень)
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 2
II
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Engineer
$145K
$145K
$0
$0
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

15%

РІК 1

15%

РІК 2

15%

РІК 3

15%

РІК 4

40%

РІК 5

Тип Акцій
RSU + Options

У Comcast RSU + Options підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 15% передається у 1st-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 2nd-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 3rd-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 4th-РІК (15.00% щорічно)

  • 40% передається у 5th-РІК (40.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU + Options

У Comcast RSU + Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Інженер машинного навчання

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Мережевий інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер даних

Програмний інженер виробництва

DevOps-інженер

Науковець-дослідник

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at Comcast in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $292,111. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Інженер-програміст role in Greater Los Angeles Area is $170,000.

