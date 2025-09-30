Компенсація Інженер-програміст in Greater Denver And Boulder Area у Comcast варіюється від $94.5K за year для I до $212K за year для Principal Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Denver And Boulder Area становить $141K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Comcast. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Engineer 1
$94.5K
$86.6K
$3.2K
$4.7K
Engineer 2
$112K
$109K
$1.5K
$1.9K
Engineer 3
$129K
$115K
$7.5K
$6.8K
Senior Engineer
$157K
$136K
$13.1K
$8.5K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
РІК 1
15%
РІК 2
15%
РІК 3
15%
РІК 4
40%
РІК 5
У Comcast RSU + Options підлягають 5-річному графіку вестингу:
15% передається у 1st-РІК (15.00% щорічно)
15% передається у 2nd-РІК (15.00% щорічно)
15% передається у 3rd-РІК (15.00% щорічно)
15% передається у 4th-РІК (15.00% щорічно)
40% передається у 5th-РІК (40.00% щорічно)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Comcast RSU + Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
Включені посадиПодати нову посаду