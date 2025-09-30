Каталог компаній
Comcast
  • Зарплати
  • Проєктний менеджер

  • Всі зарплати Проєктний менеджер

  • Philadelphia Area

Comcast Проєктний менеджер Зарплати в Philadelphia Area

Медіанний пакет компенсації Проєктний менеджер in Philadelphia Area у Comcast становить $135K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Comcast. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Comcast
Technical Project Manager
Philadelphia, PA
Загалом за рік
$135K
Рівень
L4
Базова зарплата
$135K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Comcast?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

15%

РІК 1

15%

РІК 2

15%

РІК 3

15%

РІК 4

40%

РІК 5

Тип Акцій
RSU + Options

У Comcast RSU + Options підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 15% передається у 1st-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 2nd-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 3rd-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 4th-РІК (15.00% щорічно)

  • 40% передається у 5th-РІК (40.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU + Options

У Comcast RSU + Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєктний менеджер в Comcast in Philadelphia Area складає річну загальну компенсацію $181,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Comcast для позиції Проєктний менеджер in Philadelphia Area складає $126,880.

