У Comcast RSU + Options підлягають 5-річному графіку вестингу:

15 % передається у 1st - РІК ( 15.00 % щорічно )

15 % передається у 2nd - РІК ( 15.00 % щорічно )

15 % передається у 3rd - РІК ( 15.00 % щорічно )

15 % передається у 4th - РІК ( 15.00 % щорічно )