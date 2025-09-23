Каталог компаній
Comcast
Comcast
  • Зарплати
  • Менеджмент-консультант

  • Всі зарплати Менеджмент-консультант

Comcast Менеджмент-консультант Зарплати

Середня загальна компенсація Менеджмент-консультант in Austria у Comcast варіюється від €44.1K до €64.3K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Comcast. Останнє оновлення: 9/23/2025

Середня загальна компенсація

€50.6K - €57.7K
Austria
Поширений діапазон
Можливий діапазон
€44.1K€50.6K€57.7K€64.3K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

€142K

Графік Вестингу

15%

РІК 1

15%

РІК 2

15%

РІК 3

15%

РІК 4

40%

РІК 5

Тип Акцій
RSU + Options

У Comcast RSU + Options підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 15% передається у 1st-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 2nd-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 3rd-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 4th-РІК (15.00% щорічно)

  • 40% передається у 5th-РІК (40.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU + Options

У Comcast RSU + Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджмент-консультант в Comcast in Austria складає річну загальну компенсацію €64,262. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Comcast для позиції Менеджмент-консультант in Austria складає €44,112.

Інші ресурси