Медіанний пакет компенсації IT-спеціаліст у Comcast становить $97K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Comcast. Останнє оновлення: 9/23/2025

Медіанний пакет
company icon
Comcast
Linux Systems Administrator
Philadelphia, PA
Загалом за рік
$97K
Рівень
Engineer 3
Базова зарплата
$92K
Stock (/yr)
$3K
Бонус
$2K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в Comcast?

$160K

Останні подання зарплат
Графік Вестингу

15%

РІК 1

15%

РІК 2

15%

РІК 3

15%

РІК 4

40%

РІК 5

Тип Акцій
RSU + Options

У Comcast RSU + Options підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 15% передається у 1st-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 2nd-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 3rd-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 4th-РІК (15.00% щорічно)

  • 40% передається у 5th-РІК (40.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU + Options

У Comcast RSU + Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

A remuneração total anual mediana relatada na Comcast para a função de IT-спеціаліст é $95,000.

