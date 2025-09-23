Каталог компаній
Comcast
Comcast Управління персоналом Зарплати

Медіанний пакет компенсації Управління персоналом in United States у Comcast становить $127K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Comcast. Останнє оновлення: 9/23/2025

Медіанний пакет
company icon
Comcast
Delivery Lead
Philadelphia, PA
Загалом за рік
$127K
Рівень
L5
Базова зарплата
$112K
Stock (/yr)
$15K
Бонус
$0
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Comcast?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

15%

РІК 1

15%

РІК 2

15%

РІК 3

15%

РІК 4

40%

РІК 5

Тип Акцій
RSU + Options

У Comcast RSU + Options підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 15% передається у 1st-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 2nd-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 3rd-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 4th-РІК (15.00% щорічно)

  • 40% передається у 5th-РІК (40.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU + Options

У Comcast RSU + Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Управління персоналом chez Comcast in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $307,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Comcast pour le poste Управління персоналом in United States est de $124,000.

Інші ресурси