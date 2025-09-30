Comcast Бізнес-аналітик Зарплати в Philadelphia Area

Компенсація Бізнес-аналітик in Philadelphia Area у Comcast варіюється від $84.2K за year для Business Analyst 2 до $123K за year для Senior Business Analyst. Медіанний yearний пакет компенсації in Philadelphia Area становить $133K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Comcast. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень Додати компенсацію Порівняти рівні

$160K Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат

​ Фільтр таблиці Підписатися Додати Додати комп. Додати компенсацію

Компанія Місцезнаходження | Дата Назва рівня Тег Роки досвіду Загалом / У компанії Загальна компенсація ( USD ) Оклад | Акції (рік) | Бонус Зарплати не знайдено Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Отримувати сповіщення про нові зарплати Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

HR / Рекрутинг? Створіть інтерактивну пропозицію

Графік Вестингу Основний Альтернативний 1 15 % РІК 1 15 % РІК 2 15 % РІК 3 15 % РІК 4 40 % РІК 5 Тип Акцій RSU + Options У Comcast RSU + Options підлягають 5-річному графіку вестингу: 15 % передається у 1st - РІК ( 15.00 % щорічно )

15 % передається у 2nd - РІК ( 15.00 % щорічно )

15 % передається у 3rd - РІК ( 15.00 % щорічно )

15 % передається у 4th - РІК ( 15.00 % щорічно )

40 % передається у 5th - РІК ( 40.00 % щорічно ) 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU + Options У Comcast RSU + Options підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно )

Який графік вестингу в Comcast ?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку Підписатися на перевірені Бізнес-аналітик пропозиції . Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше → Введіть вашу електронну пошту Введіть вашу електронну пошту Підписатися Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади Подати нову посаду