Компенсація Бізнес-аналітик in Philadelphia Area у Comcast варіюється від $84.2K за year для Business Analyst 2 до $123K за year для Senior Business Analyst. Медіанний yearний пакет компенсації in Philadelphia Area становить $133K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Comcast. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Business Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Business Analyst 2
$84.2K
$81.8K
$0
$2.3K
Business Analyst 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Business Analyst
$123K
$110K
$4.8K
$8.2K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
15%
РІК 1
15%
РІК 2
15%
РІК 3
15%
РІК 4
40%
РІК 5
У Comcast RSU + Options підлягають 5-річному графіку вестингу:
15% передається у 1st-РІК (15.00% щорічно)
15% передається у 2nd-РІК (15.00% щорічно)
15% передається у 3rd-РІК (15.00% щорічно)
15% передається у 4th-РІК (15.00% щорічно)
40% передається у 5th-РІК (40.00% щорічно)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Comcast RSU + Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
