Компенсація Бізнес-аналітик in Philadelphia Area у Comcast варіюється від $84.2K за year для Business Analyst 2 до $123K за year для Senior Business Analyst. Медіанний yearний пакет компенсації in Philadelphia Area становить $133K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Comcast. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Business Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Business Analyst 2
$84.2K
$81.8K
$0
$2.3K
Business Analyst 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Business Analyst
$123K
$110K
$4.8K
$8.2K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

15%

РІК 1

15%

РІК 2

15%

РІК 3

15%

РІК 4

40%

РІК 5

Тип Акцій
RSU + Options

У Comcast RSU + Options підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 15% передається у 1st-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 2nd-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 3rd-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 4th-РІК (15.00% щорічно)

  • 40% передається у 5th-РІК (40.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU + Options

У Comcast RSU + Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Аналітик бізнес-аналітики

Поширені запитання

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Бізнес-аналітик på Comcast in Philadelphia Area ligger på en årlig total ersättning på $129,200. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Comcast för Бізнес-аналітик rollen in Philadelphia Area är $102,000.

