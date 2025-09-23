Компенсація Бізнес-аналітик in United States у Comcast варіюється від $66K за year для Business Analyst 1 до $116K за year для Senior Business Analyst. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $85K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Comcast. Останнє оновлення: 9/23/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Business Analyst 1
$66K
$66K
$0
$0
Business Analyst 2
$81.8K
$80.6K
$0
$1.2K
Business Analyst 3
$112K
$98K
$7.5K
$6K
Senior Business Analyst
$116K
$106K
$3.8K
$6.5K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
15%
РІК 1
15%
РІК 2
15%
РІК 3
15%
РІК 4
40%
РІК 5
У Comcast RSU + Options підлягають 5-річному графіку вестингу:
15% передається у 1st-РІК (15.00% щорічно)
15% передається у 2nd-РІК (15.00% щорічно)
15% передається у 3rd-РІК (15.00% щорічно)
15% передається у 4th-РІК (15.00% щорічно)
40% передається у 5th-РІК (40.00% щорічно)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Comcast RSU + Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
