Середня загальна компенсація Адміністративний асистент in United States у Comcast варіюється від $59.3K до $86.3K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Comcast. Останнє оновлення: 9/23/2025

Середня загальна компенсація

$68.1K - $77.6K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$59.3K$68.1K$77.6K$86.3K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

$160K

Графік Вестингу

15%

РІК 1

15%

РІК 2

15%

РІК 3

15%

РІК 4

40%

РІК 5

Тип Акцій
RSU + Options

У Comcast RSU + Options підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 15% передається у 1st-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 2nd-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 3rd-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 4th-РІК (15.00% щорічно)

  • 40% передається у 5th-РІК (40.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU + Options

У Comcast RSU + Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Адміністративний асистент at Comcast in United States sits at a yearly total compensation of $86,349. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Адміністративний асистент role in United States is $59,274.

Інші ресурси