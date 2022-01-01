Довідник компаній
Color Зарплати

Діапазон зарплат Color коливається від $114,425 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $278,600 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Color. Останнє оновлення: 8/23/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $220K

Повнофункціональний інженер-програміст

Рекрутер
Median $148K
Бізнес-аналітик
$144K

Аналітик даних
$114K
Науковець даних
Median $171K
Дизайнер продукту
$134K
Менеджер продукту
$206K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$279K
Технічний менеджер програми
$236K
