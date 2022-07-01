Каталог компаній
Collectors
Collectors Зарплати

Зарплата Collectors варіюється від $149,250 загальної компенсації на рік для Технічний програмний менеджер на нижньому рівні до $450,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Collectors. Останнє оновлення: 10/13/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $179K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $450K
Маркетинг
$201K

Продукт-менеджер
$294K
Технічний програмний менеджер
$149K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Collectors Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Collectors - це Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $450,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Collectors складає $201,000.

Інші ресурси