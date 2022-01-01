Collective Health Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Collective Health варіюється від $65,325 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $502,500 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Collective Health. Останнє оновлення: 10/13/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $195K
Продукт-менеджер
Median $138K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $250K

Менеджер бізнес-операцій
$97.5K
Бізнес-аналітик
$65.3K
Аналітик даних
$88.4K
Дата-сайентист
$124K
Фінансовий аналітик
$149K
Продукт-дизайнер
$170K
Продажі
$503K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Collective Health Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

The highest paying role reported at Collective Health is Продажі at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $502,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Collective Health is $143,625.

