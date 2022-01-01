Каталог компаній
Coinbase
Основні інсайти
  • Has become a remote-first company
  • Sign-on bonuses in Bitcoin
  • Has rescinded offers in the past
Про компанію

Coinbase is a secure platform that makes it easy to buy, sell, and store cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, and more. Based in the USA, Coinbase is available in over 30 countries worldwide.

coinbase.com
Веб-сайт
2012
Рік заснування
3,960
Кількість працівників
$1B-$10B
Орієнтовний дохід
Головний офіс

