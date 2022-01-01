Каталог компаній
Cognosante
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Cognosante Зарплати

Зарплата Cognosante варіюється від $63,750 загальної компенсації на рік для Аналітик з кібербезпеки на нижньому рівні до $128,156 для Менеджмент-консультант на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Cognosante. Останнє оновлення: 9/6/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Менеджмент-консультант
$128K
Аналітик з кібербезпеки
$63.8K
Інженер-програміст
Median $115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Cognosante - це Менеджмент-консультант at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $128,156. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cognosante складає $115,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Cognosante

Схожі компанії

  • Huawei
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • GlobalLogic
  • Acumen Solutions
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси