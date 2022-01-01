Cognosante Зарплати

Зарплата Cognosante варіюється від $63,750 загальної компенсації на рік для Аналітик з кібербезпеки на нижньому рівні до $128,156 для Менеджмент-консультант на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Cognosante . Останнє оновлення: 9/6/2025