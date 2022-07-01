Cognira Зарплати

Зарплата Cognira варіюється від $9,768 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $104,475 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Cognira . Останнє оновлення: 9/5/2025