Каталог компаній
Cognira
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Cognira Зарплати

Зарплата Cognira варіюється від $9,768 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $104,475 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Cognira. Останнє оновлення: 9/5/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Дата-сайентист
$104K
Управління персоналом
$9.8K
Інженер-програміст
$73.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Cognira - це Дата-сайентист at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $104,475. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cognira складає $73,500.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Cognira

Схожі компанії

  • Pinterest
  • Snap
  • Google
  • Apple
  • DoorDash
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси