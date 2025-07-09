Cognigy Зарплати

Зарплата Cognigy варіюється від $67,017 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $95,337 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Cognigy . Останнє оновлення: 9/5/2025