Каталог компаній
Cognigy
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Cognigy Зарплати

Зарплата Cognigy варіюється від $67,017 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $95,337 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Cognigy. Останнє оновлення: 9/5/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Архітектор рішень
Median $93.8K
Продукт-менеджер
$67K
Інженер-програміст
$95.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Cognigy - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $95,337. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cognigy складає $93,765.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Cognigy

Схожі компанії

  • Spotify
  • Flipkart
  • Google
  • Lyft
  • Uber
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси