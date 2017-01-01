Переглянути окремі точки даних
Cognigy GmbH is a leading company in Conversational AI, specializing in AI-powered agents for enterprise contact centers. Their solutions enhance customer experiences and boost agent satisfaction.
Підписатися на перевірені пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше →
Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.
Рекомендовані вакансії
Схожі компанії
Інші ресурси