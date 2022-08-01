Coforma Зарплати

Зарплата Coforma варіюється від $134,492 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $164,175 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Coforma . Останнє оновлення: 11/22/2025