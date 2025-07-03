Coditas Technologies Зарплати

Зарплата Coditas Technologies варіюється від $7,455 загальної компенсації на рік для Продакт-дизайнер на нижньому рівні до $32,350 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Coditas Technologies . Останнє оновлення: 11/22/2025