Coditas Technologies Зарплати

Зарплата Coditas Technologies варіюється від $7,455 загальної компенсації на рік для Продакт-дизайнер на нижньому рівні до $32,350 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Coditas Technologies. Останнє оновлення: 11/22/2025

Продакт-дизайнер
$7.5K
Інженер-програміст
$32.4K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Coditas Technologies - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $32,350. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Coditas Technologies складає $19,903.

