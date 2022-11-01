Каталог компаній
CodeMettle
CodeMettle Зарплати

Зарплата CodeMettle варіюється від $79,600 загальної компенсації на рік для Продакт-дизайнер на нижньому рівні до $120,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників CodeMettle. Останнє оновлення: 11/22/2025

Інженер-програміст
Median $120K

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Продакт-дизайнер
$79.6K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в CodeMettle - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $120,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CodeMettle складає $99,800.

Інші ресурси

