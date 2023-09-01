Каталог компаній
Codemagic
Codemagic Зарплати

Зарплата Codemagic варіюється від $59,471 загальної компенсації на рік для Засновник на нижньому рівні до $66,840 для Проєкт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Codemagic. Останнє оновлення: 11/22/2025

Засновник
$59.5K
Проєкт-менеджер
$66.8K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Codemagic - це Проєкт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $66,840. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Codemagic складає $63,155.

