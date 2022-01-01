Codecademy Зарплати

Діапазон зарплат Codecademy коливається від $32,609 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст in India на нижньому кінці до $189,647 для Маркетинг in United States на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Codecademy . Останнє оновлення: 8/9/2025