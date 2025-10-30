Каталог компаній
CNA Insurance
CNA Insurance Актуарій Зарплати

Медіанний пакет компенсації Актуарій in United States у CNA Insurance становить $155K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CNA Insurance. Останнє оновлення: 10/30/2025

Медіанний пакет
company icon
CNA Insurance
Actuary
Chicago, IL
Загалом за рік
$155K
Рівень
Actuarial Consultant
Базова зарплата
$141K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$14.1K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в CNA Insurance?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Актуарій в CNA Insurance in United States складає річну загальну компенсацію $228,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CNA Insurance для позиції Актуарій in United States складає $151,700.

