Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Clickhouse. Останнє оновлення: 11/1/2025

Середня загальна компенсація

€131K - €152K
Germany
Поширений діапазон
Можливий діапазон
€121K€131K€152K€169K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Clickhouse Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Clickhouse in Germany складає річну загальну компенсацію €169,174. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Clickhouse для позиції Інженер-програміст in Germany складає €120,838.

