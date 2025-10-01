Каталог компаній
Clearwater Analytics
Clearwater Analytics Інженер-програміст Зарплати в Boise Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Boise Area у Clearwater Analytics становить $125K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Clearwater Analytics. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Clearwater Analytics
Software Engineer
Boise, ID
Загалом за рік
$125K
Рівень
L2
Базова зарплата
$115K
Stock (/yr)
$10K
Бонус
$0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Clearwater Analytics?

$160K

Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Clearwater Analytics in Boise Area складає річну загальну компенсацію $170,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Clearwater Analytics для позиції Інженер-програміст in Boise Area складає $120,000.

Інші ресурси