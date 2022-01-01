Довідник компаній
ClearTax
ClearTax Зарплати

Діапазон зарплат ClearTax коливається від $11,907 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $103,809 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників ClearTax. Останнє оновлення: 8/24/2025

$160K

Інженер-програміст
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Бекенд-інженер

Менеджер продукту
Median $16.8K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $104K

Бізнес-аналітик
$11.9K
Розвиток бізнесу
$19.8K
Дизайнер продукту
$30.7K
Менеджер програми
$13K
Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У ClearTax Гранти на акції/капітал підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в ClearTax, є Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $103,809. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в ClearTax, становить $27,941.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для ClearTax

