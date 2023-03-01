Довідник компаній
CLEAResult
CLEAResult Зарплати

Діапазон зарплат CLEAResult коливається від $75,117 у загальній компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому кінці до $169,150 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CLEAResult. Останнє оновлення: 8/24/2025

$160K

Консультант з менеджменту
$149K
Інженер-механік
$75.1K
Менеджер програми
$81.6K

Інженер-програміст
$156K
Архітектор рішень
$169K
Технічний менеджер програми
$153K
Часті запитання

The highest paying role reported at CLEAResult is Архітектор рішень at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $169,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CLEAResult is $150,960.

