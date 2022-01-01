Довідник компаній
Clearco
Clearco Зарплати

Діапазон зарплат Clearco коливається від $77,472 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $188,187 для Маркетинг на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Clearco. Останнє оновлення: 8/24/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $133K
Науковець даних
$104K
Маркетинг
$188K

Менеджер продукту
$146K
Рекрутер
$95K
Продажі
$77.5K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $176K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Clearco, є Маркетинг at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $188,187. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Clearco, становить $132,641.

