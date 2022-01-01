Довідник компаній
ClearBank
ClearBank Зарплати

Діапазон зарплат ClearBank коливається від $152,429 у загальній компенсації на рік для Менеджер з розробки програмного забезпечення на нижньому кінці до $160,219 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників ClearBank. Останнє оновлення: 8/24/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $157K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $152K
Маркетинг
$153K

Менеджер продукту
$160K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в ClearBank, є Менеджер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $160,219. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в ClearBank, становить $154,783.

