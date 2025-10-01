Компенсація Інженер-програміст in New York City Area у CLEAR варіюється від $217K за year для Software Engineer II до $353K за year для Staff Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in New York City Area становить $223K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CLEAR. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
20%
РІК 1
30%
РІК 2
50%
РІК 3
У CLEAR RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)
30% передається у 2nd-РІК (30.00% щорічно)
50% передається у 3rd-РІК (50.00% щорічно)
