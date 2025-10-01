Каталог компаній
CLEAR Інженер-програміст Зарплати в India

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in India у CLEAR становить ₹1.84M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CLEAR. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹1.84M
Рівень
Software Engineer I
Базова зарплата
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
0 Роки
Які кар'єрні рівні в CLEAR?

₹13.95M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

20%

РІК 1

30%

РІК 2

50%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У CLEAR RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)

  • 30% передається у 2nd-РІК (30.00% щорічно)

  • 50% передається у 3rd-РІК (50.00% щорічно)



Включені посади

Подати нову посаду

Backend програмний інженер

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at CLEAR in India sits at a yearly total compensation of ₹7,927,480. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CLEAR for the Інженер-програміст role in India is ₹1,836,238.

