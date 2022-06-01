CLEAR Зарплати

Довідник компаній
Діапазон зарплат CLEAR коливається від $6,651 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $418,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CLEAR. Останнє оновлення: 8/24/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Бекенд-інженер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $418K
Дизайнер продукту
Median $188K

Менеджер продукту
Median $250K
Технічний менеджер програми
Median $200K
Менеджер з бізнес-операцій
$72.4K
Обслуговування клієнтів
$42K
Науковець даних
$201K
Маркетинг
$121K
Рекрутер
$191K
Продажі
$6.7K
Аналітик кібербезпеки
$113K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Графік вестингу

20%

РІК 1

30%

РІК 2

50%

РІК 3

Тип акції
RSU

У CLEAR RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 20% нараховується в 1st-РІК (20.00% щорічно)

  • 30% нараховується в 2nd-РІК (30.00% щорічно)

  • 50% нараховується в 3rd-РІК (50.00% щорічно)

Часті запитання

