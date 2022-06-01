CLEAR Зарплати

Діапазон зарплат CLEAR коливається від $6,651 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $418,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників CLEAR . Останнє оновлення: 8/24/2025