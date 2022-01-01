Clear Street Зарплати

Діапазон зарплат Clear Street коливається від $112,435 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $323,339 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Clear Street. Останнє оновлення: 8/20/2025
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Clear Street RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% нараховується в 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% нараховується в 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% нараховується в 4th-РІК (25.00% щорічно)
