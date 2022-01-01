Clear Street Зарплати

Діапазон зарплат Clear Street коливається від $112,435 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $323,339 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Clear Street . Останнє оновлення: 8/20/2025