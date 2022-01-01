Довідник компаній
Clear Street
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Clear Street Зарплати

Діапазон зарплат Clear Street коливається від $112,435 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $323,339 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Clear Street. Останнє оновлення: 8/20/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Бекенд-інженер

Фінансовий аналітик
$284K
Інформаційний технолог (ІТ)
$112K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У Clear Street RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (25.00% щорічно)

Маєте питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Clear Street, є Інженер-програміст at the L5 level з річною загальною компенсацією $323,339. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Clear Street, становить $231,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Clear Street

Пов'язані компанії

  • Flatiron Health
  • Netskope
  • Outreach
  • Momentive.ai
  • Palmetto
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси