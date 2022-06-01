Clear Capital Зарплати

Довідник компаній
Діапазон зарплат Clear Capital коливається від $44,880 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $150,000 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Clear Capital. Останнє оновлення: 8/24/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $150K
Бізнес-аналітик
$64.3K
Обслуговування клієнтів
$44.9K

Менеджер продукту
$141K
Технічний менеджер програми
$137K
