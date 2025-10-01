Каталог компаній
Clarivate Analytics
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater Delhi Area

Clarivate Analytics Інженер-програміст Зарплати в Greater Delhi Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Delhi Area у Clarivate Analytics становить ₹915K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Clarivate Analytics. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Clarivate Analytics
Software Engineer
Noida, UP, India
Загалом за рік
₹915K
Рівень
L1
Базова зарплата
₹915K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в Clarivate Analytics?

₹13.95M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на ₹2.62M+ (іноді ₹26.16M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Clarivate Analytics in Greater Delhi Area складає річну загальну компенсацію ₹1,644,655. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Clarivate Analytics для позиції Інженер-програміст in Greater Delhi Area складає ₹914,804.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Clarivate Analytics

Схожі компанії

  • DoorDash
  • Airbnb
  • Google
  • LinkedIn
  • Uber
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси